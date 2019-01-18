"Голубой овал" не любит экспериментов с электрокарами и хочет дождаться первых результатов конкурентов.

Сегодня Ford F-150 является самым популярным пикапом в США да и в Канаде его покупают хорошо. Однако совсем скоро на рынке появится совершенно новая ниша и Ford будет готов к отстаиванию своих прав на корону.

Планы на выпуск электрического пикапа Tesla уже давно вынашивает Илон Маск и даже обещает показать тестовый образец в этом году. А в конца 2020 года начать серийное производство модели. Еще раньше со своим пикапом R1T планирует выйти на рынок молодая амбициозная фирма Rivian, а там и стартап из Аризоны подвернется со своим Atlis XT. Поэтому Форду, как лидеру сегмента пикапов, уже самое время заявить о себе. Что и было сделано на автосалоне в Детройте, хотя и без соответствующего концепта на стенде.

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Точные сроки появления новинки пока не объявлены. По информации Detroit Free Press это произойдет в ближайшие два-три года. В компании считают, что электрификация пикапа F-серии позволит не только удержать позиции, но и привлечь новых молодых клиентов.

На пикапы Ford F-серии приходится треть всех продаж Ford в США. Несмотря на обновление таких пикапов как Ram и Chevrolet Silverado, F-серия не сдает позиций уже четыре десятилетия.

Несколько дней назад Ford Motor и Volkswagen Group объявили о создании альянса, в рамках которого Ford будет разрабатывать и выпускать среднеразмерные пикапы для обеих компаний, которые, как ожидается, выйдут на рынок уже в 2022 году. Также компании объединят усилия в разработке электромобилей и автономных транспортных средств.

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