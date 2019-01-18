"Блакитний овал" не любить експериментів з електрокарами і хоче дочекатись перших результатів конкурентів.

На сьогодні Ford F-150 є найпопулярнішим пікапом у США тп й у Канаді його купують добре. Однак зовсім скоро на ринку з’явиться абсолютно нова ніша і Ford буде готовий до відстоювання своїх прав на корону.

Плани на випуск електричного пікапа Tesla вже давно виношує Ілон Маск і навіть обіцяє показати тестовий зразок вже цього року. А в кінці 2020 року розпочати серійне виробництво моделі. Ще раніше зі своїм пікапом R1T планує вийти на ринок молода амбітна фірма Rivian, а там і стартап з Арізони нагодиться зі своїм Atlis XT. Тож Форду, як лідеру сегменту пікапів, вже саме час заявити про себе. Що й було зроблено на автосалоні у Детройті, хоча і без відповідного концепта на стенді.

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Точні терміни появи новинки поки не оголошені. За інформацією Detroit Free Press це станеться в найближчі два-три роки. У компанії вважають, що електрифікація пікапа F-серії дозволить не тільки утримати позиції, але й залучити нових молодих клієнтів.

На пікапи Ford F-серії припадає третина всіх продажів Ford в США. Незважаючи на оновлення таких пікапів як Ram і Chevrolet Silverado, F-серія не здає позицій вже чотири десятиліття.

Кілька днів тому Ford Motor і Volkswagen Group оголосили про створення альянсу, в рамках якого Ford буде розробляти і випускати средньорозмірні пікапи для обох компаній, які, як очікується, вийдуть на ринок вже в 2022 році. Також компанії об'єднають зусилля в розробці електромобілів і автономних транспортних засобів.

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