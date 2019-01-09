Теоретично...

Доки увесь світ захоплюється кросоверами, особливо компактними, у США й Канаді не спадає попит на пікапи. Сегмент електричних пікапів лиш зароджується, однак в Америці вже назріває жорстка конкуренція у цьому класі. Новий гравець – Atlis XT.

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Електропікап Atlis XT – це робоча конячка з характеристиками суперкара. І хоча стартап з Арізони поки що не показав навіть ходового прототипа, заява на успіх зроблена досить голосна. Пікапу обіцяно вражаючі якості:

чотири електричні мотор-колеса, які забезпечують пікапу високу потужність та крутний момент (цифри не названі);

максимальна швидкість у 195 км/год;

прискорення від 0 до 100 км/год за 5 секунд без вантажу і за 18 секунд при максимальному навантаженні;

кліренс від 30 до 38 см, залежно від комплектації. Глибина броду – до 1 метра;

запас ходу у 300, 400 або 500 миль (800 км), залежно від комплектації;

повну зарядку батареї за 15 хвилин;

два багажника – спереду і ззаду;

можливість буксирування причепів вагою 5, 10, 15 або 20 тисяч фунтів (до 9 тонн), залежно від комплектації;

віртуальні дзеркала заднього виду;

регульована пневмопідвіска, що зберігає кліренс при завантаженні;

Фото: електричний пікап Atlis XT / Atlis

Ємність батарей пікапа не названа. При цьому Atlis заявляє, що до 2025 року розраховує скоротити час повної зарядки тягових батарей з 15 до 5 хвилин.

А тепер найцікавіше: Atlis обіцяє вивести електричний пікап ХТ на ринок США вже наступного року і продавати його за ціною від 45 тисяч доларів та ще й з 10-річною гарантією!

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