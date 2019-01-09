Теоретически...

Пока весь мир увлекается кроссоверами, особенно компактными, в США и Канаде не приходит спрос на пикапы. Сегмент электрических пикапов только зарождается, однако в Америке уже назревает жесткая конкуренция в этом классе. Новый игрок – Atlis XT.

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Электропикап Atlis XT – это рабочая лошадка с характеристиками суперкара. И хотя стартап из Аризоны пока не показал даже ходовой прототип, заявка на успех сделана достаточно громкая. Пикапу обещаны впечатляющие качества:

четыре электрических мотор-колеса, которые обеспечивают пикапу высокую мощность и крутящий момент (цифры не названы);

максимальная скорость в 195 км/ч;

ускорение от 0 до 100 км/ч за 5 секунд без груза и за 18 секунд при максимальной нагрузке;

клиренс от 30 до 38 см, в зависимости от комплектации. Глубина брода – до 1 метра;

запас хода в 300, 400 или 500 миль (800 км), в зависимости от комплектации;

полную зарядку батареи за 15 минут;

два багажника – спереди и сзади;

возможность буксировки прицепов весом 5, 10, 15 или 20 тысяч фунтов (до 9 тонн), в зависимости от комплектации;

виртуальные зеркала заднего вида;

регулируемая пневмоподвеска, сохраняющая клиренс при загрузке;

Фото: электрический пикап Atlis XT / Atlis

Емкость батарей пикапа не названа. При этом Atlis заявляет, что к 2025 году рассчитывает сократить время полной зарядки тяговых батарей с 15 до 5 минут.

А теперь самое интересное: Atlis обещает вывести электрический пикап ХТ на рынок США уже в следующем году и продавать его по цене от 45 тысяч долларов да еще и с 10-летней гарантией!

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