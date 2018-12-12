Ілон Маск каже, що "смерть як хоче" представити пікап у 2019-му.

У своїй звичній манері Ілон Маск написав у Твіттері, що дуже хоче вивести на ринок довгоочікуваний електричний пікап, а показати його публіці сподівається вже наступного року.

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Ілон Маск в черговий раз використав Twitter для анонсу презентації нової моделі Tesla. Цього разу Маск поділився планами по випуску пікапа, просто відповівши на питання фаната про те, коли він зможе попередньо замовити такий електромобіль.

I’m dying to make a pickup truck so bad … we might have a prototype to unveil next year — Elon Musk (@elonmusk) 11 грудня 2018 р.



На що Ілон Маск відповів, що й сам згорає від нетерпіння вивести на ринок Tesla Pickup, а його презентацію сподівається провести вже наступного року. Можливо, на відвертість Маска потягнуло через нещодавню прем’єру іншого електричного пікапа американського виробництва – Rivian R1T.

Фото: скетчі Tesla Pickup

Якщо пікап Tesla буде представлений наступного року, це означатиме, що у продажу він може з’явитись вже у 2020 або на початку 2021 року, слідом за компактним електрокроссовером Tesla Model Y.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск обмовився, що Tesla Pickup отримає пару електродвигунів з “шаленим” крутним моментом, повний привід, адаптивну підвіску, запасу ходу до 800 км, автопілот та ще багато цікавого.

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