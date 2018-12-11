На фото можна побачити виробництво батарей, блоку акумуляторів та силової установки.

Компанія Tesla надала журналістам місцевого видання рідкісну можливість відвідати завод Gigafactory 1, де вони змогли побачити деякі виробничі процеси.

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Gigafactory 1 – один з заводів Tesla з виробництва літій-іонних акумуляторів та батарейних блоків та силових установок для автомобілів. Фабрика розташована в Індустріальному центрі Тахо Рено, в окрузі Сторі, штат Невада в США. Відкриття заводу відбулось у липні 2016 року, а масове виробництво стартувало у січні 2017-го. До цього часу Тесла вклала у Gigafactory 1 понад 6 мільярдів доларів.

Фото: завод Tesla Gigafactory 1 / фрагменти відео

На заводі зараз працює понад 7000 співробітників. Їхня робота полягає у збиранні акумуляторних батарей Panasonic у блоки, а також виготовлення двигунів.

Відео: Reno Gazette-Journal

Відповідно до нової доповіді Управління економічного розвитку губернатора штату, “Тесла” перевершила очікування за усіма показниками, виконавши усі зобов’язання перед державою, узяті для створення заводу. У звіті сказано, що завод Gigafactory 1 “назавжди змінив економічний ландшафт регіону”

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