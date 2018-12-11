Тестовий прототип "Бартіні" зазнав привселюдне фіаско.

Проект аеротаксі “Бартіні” обійшовся російським платникам податків у 12 мільйонів рублів – це більше 5 мільйонів гривень. Під час публічного тесту у “Сколково” літальний апарат впав через кілька секунд після зльоту.

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Прототип дрона “Бартіні” випробовували в науковому центрі Сколково. Через кілька секунд польоту він раптово впав у сніговий замет. Розробники пояснили невдачу тим, що вони “занадто затягнули очікування між останнім прогріванням і зльотом”. На відео помітно, що навіть зліт дався “Бартіні” нелегко.



За замислом, проект “Бартіні” мав перетворитись на вантажно-пасажирський безпілотник для роботи у службах перевезень. Теоретично він здатен перевозити 4 дорослих пасажирів та невеликий вантаж, рухаючись у повітрі зі швидкістю до 250 км/год на висоті до 900 метрів. Очікувана вартість одного такого літального апарата становитиме 180 тисяч доларів.

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