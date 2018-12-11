Рок'н'ролл живий!

Жителі німецького містечка Фрідберг домоглися від влади дозволу на встановлення спеціальних світлофорів з легендарним співаком та актором. Усе тому, що Елвіс жив саме у цьому місті під час служби у армії.

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Елвіса Преслі забрали до армії у момент піку його кар’єри. Чимало дівочих сліз пролилось через відрядження співака до Німеччини майже на 2 роки. Якби ж вони знали, що саме тут Елвіс зустріне свою майбутню дружину Прісцилу... Та врешті він повернувся додому і знову своїм солодким голосом знову змушував публіку ридати від захоплення.

З жовтня 1958 року по березень 1960 року “король рок’н’роллу” служив у Фрідбергу, поблизу Франкфурта в Німеччині. Жителі міста вирішили по-своєму вшанувати пам’ять легендарного співака.

Deutsche Welle повідомляє, що містянам знадобилось 3 місяці, аби виготовити спеціальні світлофори для пішоходів і погодити їх встановлення з поліцією.

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