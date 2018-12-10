За вагою нова модель відрізняється від звичайної версії усього на 49 кг.

Компанія McLaren офіційно представила відкриту версію свого суперкара 720S, котрий отримав приставку Spider до назви.

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McLaren 720S Spider має монокок Monocage II-S виготовлений з вуглепластику. Завдяки цьому родстеру не знадобились додаткові посилювачі кузову для забезпечення необхідної жорсткості кузова, а це відобразилось на масі машини. Суха маса 720S Spider 1332 кг – усього на 49 кг більше, ніж у закритого 720S. Додаткова вага зумовлена появою механізма складання даху. Британці також запевняють, що родстер на 88 кг легший за “найближчого суперника у класі”. Імовірно, мається на увазі 1420 кг сухої маси Ferrari 488 Spider.

Фото: McLaren 720S Spider / McLaren

Жорсткий дах 720S Spider зроблений з вуглепластика і оснащений електричним приводом. У якості опції пропонується дах з електрохромним склом, що може бути прозорим чи непрозорим. Компанія каже, що у нього рекордний час трансформації серед суперкарів – 11 с, що на шість секунд швидше, ніж у моделі McLaren 650S Spider. Піднімати і опускати дах можна на швидкості до 50 км/год, причому відбувається це вдвічі тихіше, ніж у 650S Spider.

Дизайн родстера максимально близький до зовнішності купе 720S, але задні стійки навіть з піднятим верхом видають його. Спайдер також отримав оригінальні колісні диски (діаметр – 19 дюймів спереду і 20 ззаду).

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Задні стійки родстера виконують кілька функцій. Вони слугують аеродинамічним елементом, посилюють структуру кузова, а також додають контурам машини естетичної привабливості. Крім того, “віконця” в них покращують оглядовість назад.

McLaren 720S Spider оснащується 4-літровим V8 з парою турбокомпресорів та семиступінчатим автоматом з приводом на задню вісь. Потужність силової установки сягає 720 к.с. і 770 Нм. Оскільки маса родстера відрізняється від 720S менш, ніж на 4 відсотки, прискорення від 0 до 100 у 720S Spider займає стільки ж, скільки і в купе – 2,9 с. Максимальна швидкість Spider становить ті ж 341 км/год, що й у купе, але з опущеним дахом вона знижується до 325.



Компанія вже почала прийом замовлень на родстер 720S Spider. Його ціна в Британії складає 237 000 фунтів (8,32 млн грн). Початок поставок клієнтам намічено на березень 2019 го.

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