Враження – невимовні!

На Ютуб-каналі Тесла з’явилось відео, підписане коротко: Як звучить прискорення від 0 до 100 у новому Roadster.

Також цікаво: Шведи показали у дії спорткупе Polestar 1: відео

Не сподівайтесь почути тут звук двигуна, бо хоч їх тут три, вони електричні і працюють майже нечутно. Натомість є пасажири. У описі відео сказано, що це перші тест-драйви нового Roadster. Судячи з усього, така честь випала популярним блогерам. Та знімати фото для Instagram та відео для своїх підписчиків їм було досить важко. І ось чому.

Нагадаємо, нещодавно представлений Tesla Roadster 2020 прискорюється від 0 до 100 км/год за 1,9 секунди – трохи повільніше, ніж вилітає ядро з гармати. Заявлено, що електрокар може розвивати максимальну швидкість у 400 км/год та долати відстань у 1000 км на одному заряді батареї.

Tesla Roadster обладнаний акумуляторним блоком ємністю 200 кВт*год. Силова установка Rodster складається з трьох електродвигунів, один буде встановлено спереду і два на задній осі спорткара. Автомобіль матиме дводверний кузов і посадочну формулу 2+2.

На ринку новий Tesla Roadster очікується у другій половині 2019 року.

Також цікаво: Зловмисник штовхнув перехожого під колеса машини, аби поцупити його смартфон: відео