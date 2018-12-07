Гібридний спорткар вже вийшов на динамічні тести.

Перша модель бренду Polestar виїхала на дорожні тести у Швеції. Розробники прагнуть зробити цей 600-сильний автомобіль дуже швидким.

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У ролику показано, як Polestar випробовує програмне забезпечення, що управляє крутним моментом до 1000 Нм, випробовує маневреність та проходить окремі ділянки траси зі швидкістю до 220 км/год. При цьому роботу двигунів спортивного купе практично не чути. Polestar 1 обладнано парою електромоторів та чотирициліндровим двигуном з турбіною і турбо-компресором.

Головний тест-пілот Polestar Йоакім Ридхольм каже, що компанія прагне зробити купе класу GT. Це означає, що він має бути швидким і при цьому комфортним.



Початкова вартість гібридного спорткара становить 155 тисяч доларів і вже зараз відкрито можливість попереднього замовлення з внесенням депозиту. Polestar планує розпочати виробництво нової моделі наступного року на своєму заводі у китайському місті Ченьду. Машини ж замовники зможуть отримати ближче до кінця 2019 року.

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