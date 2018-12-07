"Ентузіасти тепер можуть створювати свій власний автомобіль R.S.", кажуть у Renault.

Спортивний підрозділ Renault презентував лінійку фірмових аксесуарів для гарячого хетчбека Clio RS, котрі наближують його до концепта Clio RS 16. Принаймні візуально.

П’яте покоління Renault Clio готується до дебюту у першому кварталі 2019 року, а його гарячу версію представлять пізніше.

Подейкують, що компакт отримає турбомотор від купе Alpine A110 і буде чи не найпотужнішим автомобілем у своєму класі. А до того часу Renault вирішила порадувати шанувальників марки фірмовими аксесуарами серії R.S. Performance.

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Аеродинамічний обвіс складається з накладок на колісні арки та пороги, таких фірма зробить усього 250 екземплярів, ціна кожного складає 2000 євро. Вуглепластиковий капот для Clio коштує 1800 евро, а спойлер на кришку багажника обійдеться у 1249 євро.

Фото: аксесуари R.S. Performance для Renault Clio RS / Renault

Підкапотний простір можна “прикрасити” повітряним фільтром чи інтеркулером з символікою RS, є й пара комплектів для посилення підвіски.

Усі ці компоненти призначені для Clio RS третього і четвертого покоління, а власникам Megane RS доведеться зачекати, оскільки аксесуари ще в розробці. Замовити нові аксесуари можна на сайті renaultsport.com.

Фото: аксесуари колекції R.S. Performance / Renault

Окрім, власне, аксесуарів для Clio RS, французи пропонують також фірмові інструменти та обладнання. Наприклад, “сервант” з інструментами коштує 2760 євро.

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