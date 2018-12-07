Концепти бувають різними, одні створені для того, щоб стати серійною моделлю, інші, як метелики, народжені, аби ми могли зовсім недовго милуватись ними...

У 2016 році BMW відзначала свій 100-річний ювілей в якості автовиробника. На честь знаменної дати, баварці зібрали свої кращі історичні моделі та їхні модернові інкарнації у одну колекцію, котру презентували на Вілла Д’Есте.

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Протягом століття компанія BMW випустила чимало знакових машин, а деякі взагалі можна назвати справжніми автомобільними іконами. І вони настільки значимі для баварського автовиробника, що з 2006 року BMW відзначає своїх героїв екстравагантними концепт-карами, єдине призначення яких – тішити око, нагадуючи про славні перемоги.



Фото: колекція BMW Hommage у маєтку Вілла Д’Есте / BMW

Ще до того, як BMW вирішила позначати такі концепти індексом Hommage, у 2006 році був представлений Mille Miglia Concept. Він був створений на честь легендарного гоночного BMW 328 – автомобіля, котрий виграв 120 перегонів з 1936 по 1940 роки. Останній подвиг моделі зафіксований на знаменитій гонці Mille Miglia, де переможцем став 328 Touring Coupe. Усі концепти пам’ятної серії після цього носили позначення Hommage.

Фото: BMW Concept Coupé Milla Miglia (2006) / BMW

Фото: BMW M1 Hommage (2008) / BMW

Фото: BMW 328 Hommage (2011) / BMW

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Фото: BMW 3.0 CSL Hommage (2015) / BMW

Фото: BMW 3.0 CSL Hommage R (2015) / BMW

Фото: BMW 2002 Hommage / BMW

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Поруч з експозицією BMW Hommage баварці представили також концепти BMW Motorrad і Mini Hommage.

Фото: MINI ACV 30 (1997) / BMW

Фото: BMW Concept Ninety (2013) / BMW

Фото: BMW Motorrad R 5 Hommage (2016) / BMW

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