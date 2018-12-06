Серію рестомодів Heritage EV від Aston Martin Works відкрив вінтажний Aston Martin DB6.

З 2019 року підрозділ Aston Martin Works починає прийом замовлень на заводську модифікацію класичних автомобілів марки у рамках програми Heritage EV – власники історичних моделей зможуть перетворити старі спорткари на електромобілі.

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Aston Martin представив нову версію класичного спорткара DB6 MkII Volante 1970 року випуску з електричним двигуном. Особливістю заводської конверсії від Aston Martin Works є унікальна можливість зворотної модифікації, тобто електричну силову установку за потреби можна замінити на оригінальну.

Фото: електричний Aston Martin DB6 MkII Volante 1970 р.в. / Aston Martin

Фахівці Aston Martin Works розробили так званий “касетний” силовий агрегат. У кабріолеті DB6 новий агрегат встановлюється на стандартні кріплення, що дозволяє при необхідності повернути назад двигун внутрішнього згоряння і трансмісію, перетворивши Aston Martin знову в класичний автомобіль. Для керування силовою установкою використовується спеціальний екран, який потай інсталюється в салон і не порушує класичний вигляд інтер'єру.

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