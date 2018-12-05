Британці ніяк не хочуть прощатись з Vanquish. І їх можна зрозуміти.

Aston Martin офіційно завершив цикл виробництва моделі Vanquish у минулому році, замінивши спорткар новою моделлю DBS Superleggera. Однак остаточно розпрощатись з купе виробник ще не готовий і тому виводить на ринок ще 99 машин в кузові тридверне купе у виконанні Zagato.

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Компанія Aston Martin оприлюднила фото тридверного універсала Vanquish Zagato Shooting Brake. Про появу цієї машини стало відомо у серпні 2017 року, коли британський бренд явив світу Vanquish Zagato Speedster та Shooting Brake. Останній планували почати продавати у 2018 році, однак офіційної прем’єри новинки поки що не було, а про її дату не повідомлялось. Тим не менш, ці фотографії Shooting Brake дозволяють припустити, що розкішний спорткар таки дебютує до кінця року.



Фото: Aston Martin Zagato Shooting Brake, перше офіційне зображення / Aston Martin

Aston Martin Zagato Shooting Brake оснащений 6-літровим атмосферним V12 потужністю 592 л.с. від Vanquish S.

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Фото: остання версія Aston Martin Zagato Shooting Brake / Aston Martin

Купе, кабріолет і універсал Zagato будуть випущені серіями по 99 машин у кожній, у той час як спідстерів Zagato зберуть усього 28. Вартість кожного з 28 автомобілів перевищує $640 тисяч і всі вони вже розкуплені.

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