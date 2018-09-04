І це найменша сума, за яку можна купити автомобіль від знаменитого італійського кузовного ательє.

Незвичайний автомобіль виставлено на аукціон RM Sotheby's – компактний електрокар, створений шанованою італійською кузовною мануфактурою Zagato. Zele 1000 автомобіль своєрідний і може стати окрасою якоїсь колекції, та аж ніяк не завдяки своїм елегантним формам.

У 1972 році на автосалон у Женеві ательє Zagato показало незвичайну для себе річ – прототип електричного автомобіля. Не спорткара. Не гоночного автомобіля. І навіть не кузовної модифікації, як зазвичай, а самостійно створеного електрокара. Кузов Zele 100 виконано з скловолокона, шасі – від Fiat 500. Виробник електродвигуна – невідомий.

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Фото: Zagato Zele 1000 / RM Sotheby's

Студія Zagato не просто зробила концепт, а навіть налагодила дрібносерійне виробництво цього автомобіля. Під назвою Zagato Elcar близько 500 екземплярів навіть було продано у США. Zele пропонувався у трьох версіях: 1000, 1500 та 2000, числовий індекс позначав потужність електричного двигуна. Автомобільчик оснащено чотирма 12-вольтними батареями, що забезпечують запас ходу приблизно у 80 кілометрів. Заряджати електрокар можна від звичайної мережі через трансформатор напруги.

Автомобіль під серійним номером 139 протягом перших 11 років після покупки активно використовувався власником, повідомляє опис лоту на сайті аукціону Sotheby's. Після цього, у 1985 році, автомобіль змінив власника і оселився у гаражі-музеї приватного колекціонера. У 2011 році автомобіль був повністю відреставрований. Аукціоністи розраховують виручити за Zagato Zele 1000 від 5 до 10 тисяч британських фунтів чи $6,5-12,9 тисяч.

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