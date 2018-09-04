Пакет стайлінгу Neo Classic для Honda S660 надає японському компакту вигляду анімаційного героя.

21 вересня у Японії стартують продажі заводського стайлінг-пакета Neo Classic для родстера Honda S660. У такому “вбранні” кей-кар виглядає дуже драматично.

Вперше S660 у такому дизайні Honda показала ще у 2016 році на Токійському автосалоні, де автомобільчик зустріли з захопленням. Дизайн моделі виконано у стилі ретро-футуризму, на зразок електрокара Urban EV.



Фото: Червоним відмічені деталі стайлінг-пакету Neo Classic для родстера Honda S660 / Honda

Усі панелі пакета Neo Classic виконані з пластика, армованого скловолокном. Вони не потребують фарбування, оскільки сам по собі матеріал є кольоровим.

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Фото: Honda S660 Neo Classic / Honda

Набір, що змінює усі кузовні панелі, фактично подвоює вартість сіті-кара: до 17,5 тисяч доларів за Honda S660, усі бажаючі отримати пакет Neo Classic мають додати ще 11,6 тисяч доларів. При цьому заміна деталей у вартість не входить, тож для покупця це має стати своєрідним конструктором.

Honda S660, доступний на Японському ринку, належить до класу субкомпактних автомобілів, має двигун об'ємом 660 см³ та шестиступінчату механіку або варіатор на вибір. Потужність мотора становить 64 к.с. Привід – задній.

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