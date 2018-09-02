Обидві новинки вже давно чекають шанувальники цих великих кросоверів.

До офіційної прем’єри ще досить далеко, але, фактично, ці фото розкривають усе про обидві новинки: Toyota Land Cruiser та Lexus LX 570.

Не так давно Instagram-акаунта користувача hamad1two3 у мережу потрапили кілька зображень нового Land Cruiser J200. Спочатку “Крузер” виглядав як концепт. На наступних шпигунських знімках це вже була жива машина у серійному вигляді. Тоді ж ми змогли побачити і новий Lexus LX 570 у версії Black Edition S. Новий допис цього користувача приніс нові деталі.

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Фото: Шпигунські фото Toyota Land Cruiser J200 2019 модельного року / [email protected]

Основним оновленням для Toyota Land Cruiser 2019 модельного року є перелицьована передня частина з більш агресивним переднім спойлером та оновленою решіткою радіатора. Задня ж частина виглядає майже ідентично актуальній моделі, лише трохи змінилась форма спойлера. Можливо, ці зміни торкнуться лише автомобілів, призначених для окремих ринків, зокрема на Близькому Сході. наразі не зрозуміло, чи так виглядатимуть автомобілі, що прибудуть до нас наступного року.

Допис, поширений Toyota Land Cruiser + Lexus LX (@hamad1two3) 2 Вер 2018 р. о 7:56 PDT

Розкішніший побратим Land Cruiser – Lexus LX 570 постав у образі Black Edition S. Така специфікація передбачає затемнені фари головного світла і задні ліхтарі, чорні колісні диски і темний хром у оздобленні.

Фото: Шпигунські фото Lexus LX 570 Black Edition S 2019 модельного року / [email protected]

За чутками Lexus LX 570 Black Edition S буде доступний на глобальному ринку, можливо, і в Україні. Його поява очікується у першій половині 2019 року.

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