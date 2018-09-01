Спойлер: буде дві персональні машини.

Китайський дизайнер запропонував концепцію персонального транспортного засобу, котрий може стикуватись з іншим таким самим “моноподом”, аби поїздка була веселішою.

Хоча на концепті можна побачити числені написи Roewe, до китайської марки I-Unit 2025 не має відношення. Просто автором концепту виступив итайський автомобільний архітектор, відомий на Behance як Sugar Chow.

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Фото: Концепт I-Unit 2025 / Behance / Sugar Chow

Ідея дизайнера полягає у тому, аби дати молодому поколінню простий, зручний та доступний особистий транспорт, при чому що меншим він буде, тим краще. З цією думкою Sugar Chow узяв за відправну точку перевірений часом компакт Smart ForTwo і буквально розрізав його навпіл уздовж осьової лінії. Кожна з половинок отримала одне велике колесо встановлене асиметрично спереду та двох непомітних коліщаток ззаду. Цікаво, що Smart ForTwo сам по собі був задуманий як “половина звичайної машини”, аби займати менше місця на дорозі та парковці.

Бічних стінок чи дверцят у моноподів немає, що полегшує висадку і посадку, а також дає можливість стикувати I-Unit 2025 з іншим таким же “Ай-Юнітом”. Не зовсім зрозуміло, як стикуватимуться два електрокара, в яких велике переднє колесо з одного боку.

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