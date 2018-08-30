Давно пора!

У патентному відомстві була зареєстрована заявка Tesla на систему автоматизованої роботи сигналів повороту. Ця функція стане частиною системи Autopilot.

Читайте також: Volvo тестує кілька безпілотних кар'єрних вантажівок

Патент описує роботу системи, що використовує дані з камер, датчика повороту керма і ультразвукових сенсорів, а необхідність автоматичної індикації повороту визначає обчислювальною платформою і закладеними в ній діапазонами значень кута повороту рульового колеса. При цьому бортова система зможе визначати, чи збирається автомобіль змінити смугу руху чи виконати поворот.



Фото: Зображення з патентної заявки Tesla на систему автоматичних поворотників демонструє алгоритм роботи / Еlectrek

Нагадаємо, у 2014 році Tesla відкрила доступ до своїх патентів, а керівник компанії Ілон Маск заявив, що ніколи не подасть у суд на тих, хто буде “сумлінно використовувати” ці технології та системи. На думку Маска, патенти служать для “придушення прогресу”, “закріплення позицій великих корпорацій” та “збагачення юристів”. Вільний доступ до патентів Тесли не завдасть жодних збитків компанії, Tesla, вважає Маск, оскільки “технічна перевага визначається не патентами”, а здатністю залучати на роботу кращих інженерів.

Також цікаво: Втомлені працівники Ford попросили замінити їх роботами і керівництво погодилось