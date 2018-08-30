Шведи хочуть зробити важку техніку екологічною.

Дочірнє підприємство Volvo Group, яке займається підготовкою спецтехніки, тестує кілька електричних автомобілів для гірничої справи.

Кар’єрні самоскиди та інша техніка майже на 100 відсотків дизельна. Величезні двигуни означають значні об’єми викидів шкідливих газів у атмосферу. Volvo збирається змінити цю ситуацію.

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Під час 10-тижневого випробування на кар'єрі Сканска Вікан Кросс, поблизу міста Гетеборг у Швеції компанія Volvo замінила усі машини електричною технікою. Тестування у реальних умовах проходили вісім безпілотних вантажівок HX2, 70-тонний екскаватор EX1 та електричний гібридний фронтальний навантажувач LX1.

Фото: Електрична кар’єрна техніка Volvo / Volvo

“Ми повинні повністю переосмислити те, як ми працюємо, а також сам підхід до автомобілів. Разом з Skanska ми розробили кілька рішень, однак комерційними вони зможуть стати лише після всесторонніх випробувань, коли ми переконаємось у їх абсолютній надійності”, –сказав Мелькер Джернберг, президент підрозділу Volvo CE.

Тестування продовжуватимуться наступні десять місяців, при цьому рівень шкідливих викидів у кар’єрі зменшиться на 95%, а вартість роботи техніки – приблизно на чверть.

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