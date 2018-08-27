Обидві компанії вже мають чималий досвід у цій царині, а об'єднавши зусилля сподіваються прискорити кінцевий результат.

Мінівен Toyota Sienna, що вже має початкову автоматизацію у вигляді комплекса допоміжних систем Toyota Safety Sense, перетворять на безпілотник у рамках нового проекту Autono-MaaS.

Autono-MaaS – це autonomous-mobility as a service, тобто “автономна мобільність, як послуга”. У рамках проекту Toyota і Uber виведуть на ринок флот безпілотних мінівенів Sienna в якості машин для спільних поїздок (райдшерінг). Автомобілі поєднають безпілотні технології Uber з комплексом Guardian від Toyota.

Всі машини парку будуть пов'язані між собою за допомогою тойотовской технології Mobility Services Platform. Вона ж буде збирати дані про поїздки для подальшого аналізу. Розгортання мережі Autono-MaaS має розпочатися в 2021 році. Компанія Toyota також повідомила, що інвестувала в Uber $ 500 млн, підкріпивши таким чином договір про співпрацю.

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