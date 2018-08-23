Бо від цього звір скаженіє!

Цьогорічний Конкурс елегантності у Пеббл Біч виявився багатим на концепти. Свій Prototype 10 привезла у Каліфорнію і Infiniti.

Мова про серійне виробництво чогось подібного не йде, однак силові агрегати “Прототипу 10” цілком можливо з’являться у конвеєрних моделях японського виробника. Цікаво, що сріблястий одномісний кузов Infiniti Prototype 10 нагадує про “Срібну Стрілу Мерседес”, показану на тому ж заході у Пеббл Біч, а команди Mercedes та Infinity тісно співпрацюють у Формулі 1.

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Фото: Infiniti Prototype 10 / Drew Phillips/Autoblog

На відміну від Mercedes-Benz Vision EQ Silver Arrow, концепт Інфініті був створений під впливом гоночних болідів 1950 років. Виробник не надав жодних відомостей про концепт, окрім того, що він електричний. Однак стало відомо, що прототип обладнаний електронним рульовим керуванням Direct Adaptive Steering system.

Infiniti характеризує шасі Prototype 10 як жорстке, модульне та підходяще для майбутніх електрокарів та електрифікованих спорткарів, завдяки тому, що платформа має пласке дно.

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