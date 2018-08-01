За кермо навіть Джея Лєно не пустили, однак машину показали у всій красі.

Справи у Tesla сьогодні, можливо, йдуть не найкращим чином, та неможливо заперечувати, що ця компанія зробила величезний вклад у стрімкий розвиток ринку електромобілів. Однак у перший електромобіль марки мало хто вірив – Tesla Roadster на базі Lotus Elise був гарною машиною, та стати масовим не мав жодного шансу. Але тепер, через 10 років після виходу першого родстера, ми вже з нетерпінням чекаємо на його наступника Tesla Roadster 2020.

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Відомий телеведучий та колекціонер Джей Лено має у своєму гаражі оригінальний Roadster 2008 року випуску. Як інші автофанати він чекає на вихід нової моделі електричного кабріолета, однак на відміну від решти автомобілістів, має потрібні зв’язки, аби провести тест-драйв машини, котра ще навіть не стала на конвеєр.

У інтерв’ю з головним дизайнером компанії Францом Фон Хольцхаузеном ведучий отримав усі відповіді на свої питання про нове покоління Tesla Roadster, який має поповнити модельний ряд марки у 2020 році.

За попередньою інформацією новий Roadster коштуватиме близько 200 000 доларів. Зважаючи на характеристики автомобіля, що здатен змагатись нарівні з Pagani, Koenigsegg та Bugatti (а може й перевершити їх), такий цінник видається цілком помірним. Тесла стверджує, що виробнича модель буде оснащуватися трьома електродвигунами, що забезпечують комбінований крутний момент у 10 000 Нм. Розрахунковий час прискорення до 100 км/год – 1,9 секунди, максимальна швидкість – 402 км/год.

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