Це щось навіть краще за Chiron! Та якщо ви не один з 40 щасливчиків, котрі замовили собі один екземпляр - зараз зробити цього вже не зможете.

Вартість кожного з 40 Bugatti Divo становить 5 мільйонів євро. Однак усі вони вже розкуплені.

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Як і обіцяв виробник, новий Divo відмінно проходить повороти – на треку у Нардо гіперкар показав на 8 секунд кращий час, ніж Chiron. Нагадаємо, основою для Bugatti Divo послужив саме Chiron, однак новинку вдалось полегшити на 35 кг та оптимізувати аеродинаміку, забезпечивши додаткові 90 кг притискної сили. Divo обладнаний 8-літровим W16 від Chiron потужністю у 1480 к.с. Підвіска та рульове управління також налаштовані на маневреність. Модель має максимальну швидкість у 380 км/год, а про час прискорення до першої сотні фірма нічого не повідомила, зосередивши увагу ан керованості.

Фото: Bugatti Divo / Drew Phillips/Autoblog, Bugatti

“Bugatti представляє ідеальний баланс між високою продуктивністю, динамікою прискорення, розкішю та комфортом. У межах наших можливостей, ми змінили баланс у випадку з Divo далі в напрямку бічного прискорення та маневреності. Divo було створено для поворотів”, – сказав сказав президент Bugatti Стефан Вінкелманн під час презентації.

Як і Veyron та Chiron, Divo названий на честь водія з ранніх років автоперегонів. Льберт Діво – дворазовий переможець Targa Florio у 1920-х роках.

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