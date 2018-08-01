Прем'єра французького турбо-монстра відбудеться вже за три дні.

Чергова черія тізерних фото демонструє новий гіперкар Bugatti Divo, так би мовити, в дії. Та насправді побачити машину можна буде вже 24 серпня.

Фірма обіцяє шалені характеристики своєму новому творінню з приємною назвою Divo. А ще говорить, що гіперкар був "побудований для кутів".

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Фото: Концепт Bugatti Vision Gran Turismo / Bugatti

Divo створений на основі концепту Vision Gran Turismo, показаного кілька років тому. Одним з найяскравіших елементів дизайну прототипа, що має втілитись у Divo, є антикрило-плавник – саме воно і має забезпечити автомобілю краще проходження поворотів.

Фото: Bugatti Divo / Bugatti

Наразі відомо, що Divo буде легшим за Chiron і важитиме менше 1800 кг. У якості силової установки очікується фірмовий 8-літровий W16, котрий поєднуєднуватиметься з трансмісією, запозиченою у трекових спорткарів Bugatti.

Французька марка готує до випуску усього 40 одиниць Bugatti Divo, кожна з яких оцінюється в 5 мільйонів євро.

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