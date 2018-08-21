А щоб не плутати з сіренькою першою машиною, назвали модель California Edition Rimac C_Two.

Компанія Rimac Automobili з Хорватії представила цієї весни свою другу модель під назвою C_Two. А вже наприкінці літа покаже спецверсію California Edition.

Автовиробник обмежив тираж електричного гіперкара Rimac C_Two лімітом у 150 екземплярів. При чому більша частина машин вже замовлена. А вартість моделі у топовому виконанні становить $2,7 млн. Скільки буде коштувати Rimac C_Two California Edition до його прем’єри у музеї Петерсена в Лос-Анджелесі фірма не розголошує. Також поки неівдомо, чи буде “Каліфорнійський Рімак” випущений дрібною серією у межах загального тиражу, чи він створений у єдиному екземплярі.

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Електричний гіперкар у версії California Edition отримав яскравий блакитний колір кузову, що зветься Mexican Blue, а також нові колісні диски і трохи інакше оздоблення інтер’єру. А на додачу на місці моторного відсіку, де в гіперкара знаходиться багажник, поклали пару ексклюзивних пляшок шампанського та кришталеві келихи – це, на думку авторів California Edition, підкреслює “елегантність і яскраву атмосферу подій автомобільного фестивалю в Монтереї (Monterey Car Week)”.

Фото: Rimac C_Two California Edition / Rimac Automobili

Про будь-які технічні зміни компанія не повідомила, тож скоріш за все спецверсія матиме ті ж характеристики, що й решта C_Two. Нагадаємо, автомобіль оснащується чотирма електричними двигунами загальною потужністю у 1914 к.с. та 2300 Нм. Запас ходу гіперкара сягає 650 км (по циклу NEDC), а прискорення до 100 км/год займає усього 1,97 секунди.

Крім візиту в музей, хорватському електричному купе належить ряд приватних показів, а далі автори представлять його на двох шоу суперкарів і колекційних машин: 24 серпня на фестивалі The Quail - A Motorsport Gathering, 25 серпня - на виставці Exotics on Cannery Row. Обидва заходи відбуваються в рамках автомобільної тижні в Монтереї. Нагадаємо, що фірма Rimac збирає невеликими тиражами видатні електричні купе, а також є постачальником електричних компонентів для ряду відомих автовиробників. А в червні нинішнього року 10% акцій Рімаца викупила компанія Porsche, тим самим створивши гарна підмога для власного подальшого розвитку електричної тематики.

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