У 22-річного хлопця є 50-70 тисяч доларів на новенький Dodge Challenger Hellcat, а от клепки, здається, бракує.

Чи можна залишатись холоднокровним за кермом 707-сильного масл-кара, коли тобі 22 роки? Цей молодий чоловік доводить, що ні. Та чи можна зберегти при цьому здоровий глузд? І знову – ні.

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Отримати у руки таку іграшку, як Dodge Challenger SRT Hellcat і не погратись з нею досхочу – дуже важко. Та робити це на дорогах загального користування не надто гарна ідея. А викласти у мережу відеозапис зі своїми “досягненнями” та ще й обличчям – стовідсоткове безглуздя. За це й поплатився Вільям Джефферсон з Уок Каунті у Північній Кароліні.

Відео, на якому Вільям демонструє прискорення свого Hellcat, потрапило у поле зору поліції і копам було зовсім не складно знайти головного героя цього “драматичного фільму”, повідомляє ABC 11. Ось так замість лайків та нових підписчиків свого каналу хлопчина отримав звинувачення у вуличних гонках та порушенні швидкісного режиму та безрозсудному водінні, а машину було вилучено на штрафний майданчик.

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