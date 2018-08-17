Пам'ятаєте усі ті "меми" про Чака Норріса? Ось вам ще один кумедний ролик про Чака Всемогутнього від Тойоти.

Ось вам кілька аргументів на користь того, що у всесвіті немає нікого крутішого, за Чака Норріса. Це Чак Норріс вбив Мертве море. Чак Норрис настільки крутий, що коли Чак Норріс падає у воду, він не стає мокрим – вода стає чакноррісовою. Кіт Чака Норріса перед поверненням господаря переклеїв шпалери і заново обшив крісло. Та виявляється, існує дещо крутіше за Чака! Принаймні, на думку Тойоти.

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Якщо вірити рекламному ролику від американського підрозділу Toyota (насправді не варто, і про це є попередження у нижній частині екрану), для нового пікапа Tacoma немає нічого неможливого. Він може діставати людей з сипучих пісків та котиків і м’ячі – з дерев, може танцювати диско і перемагати грсмейстерів на шахових турнірах, зупиняти грабіжників і рятувати невдах, може осідлати хвилю і навіть… намалювати портрет Чака Норріса слідами своїх шин. Останнє, до речі – цілком реально.

У кінці ролика агент 78-річного мега-актора говорить, що вирішила замінити його пікапом Тойота. Логічно, якщо він крутіший за Чака Норріса.

Якщо ж повернутись до реальності, то Tacoma – пікап японської марки, створений на основі Hilux. Остання модель продається і в Україні, а от американську Tacoma нам не поставляють. Пікап оснащується 2,7-літровим чотирициліндровим двигун потужністю 159 кінських сил або 3,5-літровим V6, що генерує 278 сил. Топове виконання моделі – версія TRD Pro. До речі, раніше ми писали про інший пікап японської марки у виконанні TRD Pro, що можливо навіть крутіший за Tacoma.

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