В Україні Тойота продає лише Hilux, тож нам такого пікапа не дочекатись,

Потужний пікап Toyota Tundra у версії TRD Pro має дещо незвичайне у своєму дизайні. На капоті з отвором для забору повітря, розміщений… ще один повітрозабірник.

Такий капот у Tundra з’явився лише після оновлення у 2018 році, а комплектація TRD Pro (Toyota Racing Development) злегка видозмінює цю деталь.

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Фото: Toyota Tundra TRD Pro 2019 модельного року / jalopnik

Для тих, хто не знайомий з пікапом Тойоти, пояснимо: Tundra TRD Pro – заряджений пікап, конкурент потужних Ram 1500 Rebel та Ford F-150 Raptor. Такий собі гоночний болід для бездоріжжя та пустелі. Під капотом з подвійним повітроводом ховається V8 об’ємом 5,7 літрів, що розвиває 381 к.с. потужності та 544Нм крутного моменту. Пікап також обладнано агресивними позашляховими амортизаторами FOX 2.5 Internal Bypass, збільшений кліренс та всюдихідні шини.

Добре, хоч на кермі нема маленького керма…

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