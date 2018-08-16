Такі кадри гідні голівудського блокбастера у стилі нео-вестерн.

Автомобільна реклама буває різною, та чеському бренду Skoda вдалось створити щось справді незвичайне.

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Обігруючи логотип марки (голова індіанця і стріла), Шкода показала майстерно виконаний трюк, що одразу потрапив до Книги рекордів Гіннессу. Головними героями відео стали інструктор з бойових мистецтв Маркус Хааз, універсал Skoda Octavia та олімпійська лучниця Лоренс Балдауф.



Для трюку був використаний не звичайний універсал, а гаряча версія Skoda Octavia Combi RS 245. Його 2-літровий турбований двигун генерує 242 к.с. потужності та 370 номів крутного моменту, що спрямовуються на всі чотири колеса через шестиступінчату ручну або семиступінчату коробку передач. .

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