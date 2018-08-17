Gumball 3000 по-японськи – річ незбагненна, адже максимально дозволена швидкість на дорогах країни усього 100 км/год.

Для тих, хто не знає: Gumball 3000 – це щорічний міжнародний фестиваль-перегони, що проходить на громадських автодорогах на дистанції у 3000 миль (4800 км). Ці перегони нелегальні, а участь у них беруть зазвичай знаменитості та багатії на ультрарозкішних і дорогих автомобілях. Мета Gumball 3000 полягає у тому, аби першим дістатись кінцевої точки, рухаючись з будь-якою швидкістю.

Перегони Gumball 3000 вперше були проведені у 1999 році за ініціативою британського автофаната Максіміліона Купера, а своєю назвою захід завдячує фільму 1976 року The Gumball Rally.

Також цікаво: Skoda показала неймовірний трюк зі стрілою на відео

Японці ж, як відомо, усе роблять інакше. У даному випадку власники суперкарів з Токіо виїхали на “парад” уночі, хоч британці і американці завжди робили це вдень. Та у японців на це були вагомі причини – ефектна підсвітка кожного автомобіля. Такий феєрверк на асфальті нечасто побачиш!

Дякуючи блогеру Shmee150 та його YouTube-каналу за можливість побачити розваги багатеньких японських стрітрейсерів. Більше 20 Lamborghini з унікальними обвісами, окрасом кузову та шаленою світлодіодною підсвіткою влаштували справжнє диско на вулицях Токіо. Куди вони вирушають та чи порушуватимуть правила дорожнього руху заради перемоги у Gumball 3000, ми, нажаль, не дізнаємось., та сподіватимемось, ця світлокольорова вечірка закінчиться добре.

Також цікаво: Хто сильніший: Чак Норріс чи Toyota Tacoma? Відповідь у відео