Обидві компанії сподіваються розраховують на технічне партнерство.

Німецька компанія Porsche придбала 10 відсотків акцій Rimac Automobili заради технічного партнерства.

Такий хід видається цілком логічним, адже Порше виробляє масові спорткари і сподівається розширювати лінійку електрокарів, тоді як Рімак створює нішевий продукт – надзвичайно ефективні, дорогі й ексклюзивні електрокари, а співпраця з Porsche може допомогти молодому виробнику наростити потенціал для більш масового випуску автомобілів.

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Компанія Rimac змогла менш ніж за 10 років перетворитись з гаражного кооперативу на виробника екзотичних спорткарів, що є одними з найшвидших та найдорожчих у світі. Окрім, власне, автомобілів, хорватська компанія самостійно займається створенням компонентів трансмісії та акумуляторних систем для електрокарів.



Фото: Генеральний директор Porsche Олівер Блюм та Мате Рімак / Аutoblog

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