В патентне відомство США надійшла заявка від Audi AG на реєстрацію нового типу двигунів внутрішнього згоряння. Автор винаходу Маркус Строммер.

Новий двигун працює за звичним принципом роботи всіх двигунів внутрішнього згоряння, а головною його особливістю є циліндри різних розмірів, які розділені на дві групи із загальним блоком. По суті це два двигуна інтегрованих в один, які можуть працювати як спільно, так і індивідуально в залежності від поточних потреб.

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Технологія має багато спільного з системами відключення циліндрів, яка вперше з'явилася ще в 1981 році на автомобілях Cadillac, але система від Audi обіцяє набагато вищу ефективність, оскільки вона деактивує половину двигуна замість того, щоб просто відключати подачу палива, при якій поршні продовжують рухатися як непотрібний баласт.

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Дві групи поршнів різного розміру обертають два окремих колінчастих вала. Революційна річ в патенті це саме той механізм, який синхронізує їх роботу.

В режимах з малим навантаженням працюють тільки два циліндра об'ємом 0,5 літра кожен. Якщо потрібно більше потужності, то можна задіяти інші два циліндра об'ємом по 0,75 літра або задіяти всі циліндри загальним обсягом 2,5 літра. Така технологія допоможе значно скоротити витрату палива.