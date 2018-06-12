Фактично, перед нами усі відсутні у лінійці шостої серії моделі.

Випадково чи ні, автомобільні фото-шпигуни упіймали у об’єктиви своїх камер одразу три тестових “мули” Audi 6 серії, котрі компанія готує до виходу найближчим часом.

Першою і найбільш “оголеною” з них є Audi S6, котру сфотографували “камера-мени” видання Autoblog. Після недавнього дебюту базової моделі – Audi А6 у кузові седан та універсалу A6 Avant, настипним у списку прем’єр значиться саме S6. Зовнішні зміни моделі – “на лице”, а що до технічної начинки, то серцем S6 буде новий 2,9-літровий турбований V6. Такий самий двигун компанія нині використовує для RS4 та RS5 останнього покоління, у молодших моделях мотор продукує 440 кінських сил потужності. Безумовно, версія S6 матиме передову автоматичну трансмісію з двома зчепленнями та повний привід. Офіційна презентація моделі очікується наприкінці цього року, або початку наступного.

Фото: Тестовий “мул” 2019 Audi S6 / CarPix/Аutoblog

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Другий передсерійний тестовий автомобіль, що був захоплений зненацька на треку – Audi RS6 2020 модельного року. Інгольштадт не зраджує традиціям і новий RS6, як і попередні, матиме кузов універсал. На лицьовій частині машини залишилось трохи маскувальної плівки, однак навіть з нею помітно, що оформлення кузову вже майже готове до виробництва. “Заряджений вагон” матиме чимало спільного з новою RS7, у тому числі двигун: твін-турбо V8 потужністю близько 650 “коней”. Однак деякі джерела приводять аргументи на користь того, що під капотом RS6 може оселитись гібридна силова установка від Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid на основі того ж чотирилітрового агрегата та з додатковим живленням від стартер-генератора і “батарейки”. У такому разі потужність універсалу сягатиме близько 670 кінських сил. Дебют нового покоління Audi RS6 запланований на наступний рік, а живі машини слід чекати не раніше 2020-го.

Фото: Тестовий “мул” 2020 Audi RS6 / CarPix / S. Baldauf/SB-Medien/CarScoops

Одночасно зі спортивними версіями моделі Ауді готує до виробництва ще й позашляхову: Audi A6 Allroad. Судячи з тотального камуфляжу кузову, розраховувати на дебют моделі найближчим часом не доводиться. Скоріш за все офіційно універсал підвищеної прохідності покажуть наприкінці цього року або початку наступного. Під захисною плівкою машини помітні нові бампери та бічні пороги. Збільшений кліренс видно неозброєним оком. Журналістам вдалось вивідати, що Allroad матиме ті ж двигуни, що й універсал A6 Avant, але фірмова система повного приводу для цієї моделі входитиме у стандартне оснащення. У списку силових установок мають бути 3-літровий турбований V6 потужністю у 335 “коней”, та, можливо, турбодизель 3.0 TDI V6 спроможний видавати 282 “сили”.

Фото: Тестовий “мул” Audi A6 Allroad / CarPix/CarScoops

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