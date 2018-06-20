Перші особи держави мають постійну охорону та піклуються про власну безпеку. У багатьох випадках вони знають коли загроза стає більш реальною і посилюють свій захист.

Державна організація “Автобаза Державного управління справами” оголосила про проведення тендерів щодо закупівлі легкових автомобілів очікуваною вартістю 53,89 млн грн. Про це повідомляється в системі ”Прозорро”.

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Автобаза ДУС хоче придбати два броньовані Mercedes-Benz S-класу 2018 року випуску очікуваною вартістю 42,42 млн грн. Тобто один автомобіль має коштувати 21 млн грн., або близько $800 тис.

Автомобілі повинні мати пакет бронювання з найвищою мірою захисту VR10 та дуже багату комплектацію яка включає в себе систему нічного бачення, ТВ-тюнер, мультімедійну систему для пасажирів задніх сидінь та багато інших опцій.