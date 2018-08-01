Не дивуйтесь, якщо це ім'я вам не знайоме. Просто основна аудиторія співачки – жіноча.

Дуа Ліпа – британська співачка албанського походження. Можливо, ви не чули це ім’я раніше, та під її хіти ви могли навіть підспівувати, адже у чартах різних країн музичні композиції Dua Lipa посідають місця у топ-10.

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23-річна зірка на сьогодні є однією з найпопулярніших співачок серед жіночої аудиторії. Красуню запросили стати обличчям і, так би мовити, голосом для рекламної кампанії нового Jaguar I-Pace. Для початку, 3 вересня в Амстердамі відбудеться концерт під назвою The PACE: Season One, на якому співачка виступить на одній сцені з електричним кросовером.

“Це високотехнологічний проект, який об'єднує музику та технології Jaguar, і я знаю, що моїм шанувальникам сподобається те, що ми створюємо разом”, – сказала Дуа Ліпа.

Нагадаємо, I-Pace – електричний кросовер Jaguar, що дебютував цієї весни. SUV оснащується літій-іонним акумулятором на 90 кВт, що дозволяє йому долати близько 475 км на одному заряді. До сотні автомобіль прискорюється за 4,5 секунди, а максимальна швидкість сягає 200 км/год.

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