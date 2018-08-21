Спочатку може видатись, що заголовок до цього відеозапису – спекулятивний, та додивіться його до кінця!

У американському Національному парку Глейшер в штаті Монтана батько з сином вирвались з палаючого лісу, проїхавши на машині крізь вогонь.

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Нинішнє літо видалось спекотним по всій планеті: від посухи і пожеж страждають багато країн, у тому числі США. Зокрема, полум’я охопило ліси Національного паркуГлейшер. Під час пожежі у горах знаходилися двоє чоловіків – батько і син. На щастя їм вдалось врятуватись з вогняної пастки і пізніше у соцмережах з’явилось відео, на якому видно, з якої скрути їм довелось вибиратись.

За кермом автомобіля сидів син, а батько знаходився поруч, заспокоював його. Хлопець молився та з усіх сил намагався тримати себе в руках. “Тату, машина нагрівається і, здається, зараз вибухне!” – тримтячим голосом говорить син батькові у якийсь момент. Тато лиш спокійно відповів, що треба обережно рухатись далі. “Господи, допоможи нам!” – постійно промовляли обоє. І їхні молитви, здається, були почуті. Принаймні обом вдалось врятуватись.

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