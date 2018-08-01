Коли до справи беруться майстри, навіть такий утилітарний автомобіль, як мікроавтобус, може бути крутим.

Любителі гірськолижних пригод, маунтін-байкери, мото-спортсмени та й звичайні туристи з таким Mercedes-Benz Sprinter від Lexani можуть розраховувати на комфорт на будь-якій висоті над рівнем моря, якщо туди можна дістатись на машині.

Lexani – американська компанія з міста Корона у Каліфорнії, що спеціалізується на виробництві колісних дисків для автомобілів класу люкс та ультра-люкс, бронюванням та виготовленням ексклюзивних інтер’єрів. Однак спеціалісти фірми не бояться експериментувати і з зовнішнім виглядом. Для свого останнього експерименту Lexani обрали Mercedes-Benz Sprinter.

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На борту фургонів можна помітити напис LM-EXTV, що позначає Lexani Motorcars Extreme Terrain Vehicle. І недарма мікроавтобус так зветься, адже модернізація ходової частини буса дозволяє йому доправити пасажирів туди, де раніше бували лише квадроцикли.

Бусик поставили на 20-дюймові колісні диски, обгорнуті у всюдихідну гуму, додали освітлення і силових елементів захисту кузова, багажник на даху і драбину до нього. А ще можна обирати з кількох кольорів кузову, а за бажанням ще й декор камуфляжною плівкою, при чому безкоштовно.

Фото: LM-EXTV на базі Mercedes-Benz Sprinter / Lexani

Інтер'єр мікроавтобуса виглядає досить аскетично, однак з огляду на те, що перед нами не V-Class, а Sprinter, його навіть можна назвати розкішним. Зручним і універсальним, так точно. LM-EXTV може бути обладнаний Apple TV, DVD-програвачем Alpine, швидкісним Wi-Fi-портом, потужним клімат-контролем, трьома розетками 110 В і 12 В, міні-холодильниками, шафами, ліжками, індивідуальними задніми сидіннями та іншими приємними і потрібними автокемперу речами. Навіть сонячна панель є на даху.

Модифікація можлива для Sprinter з коротким, звичайним та подовженим кузовом. Вартість LM-EXTV не названа, однак з огляду на інші подібні проекти фірми, навряд чи можна розраховувати на подвоєння вартості “Спрінтера” – скоріше мова йтиме про потрійну ціну, а це 90-120 тисяч доларів.

Фото: Якщо не шкода грошей, можна зробити інтер’єр справді королівським / Lexani

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