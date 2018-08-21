Виявляється, далеко не всі німці законослухняні, як ми звикли вважати. У Гамбурзі та Мюнхені вже заарештовано кілька дизельних автомобілів Volkswagen і Audi, власники яких не зробили нову "прошивку" програмного забезпечення двигуна.

Заарештовані автомобілі Volkswagen і Audi оснащені дизельними моторами, які відповідають нормам шкідливих викидів Євро-5. Це ті самі двигуни, на яких в 2015-му було виявлено нелегальне програмне забезпечення, що показує некоректні дані про шкідливі викиди.

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Власне, через такі мотори і це програмне забезпечення і виник дизельгейт. У США Volkswagen довелося виплатити компенсації власникам подібних автомобілів і штраф в розмірі понад $ 30 млрд. Всього було випущено 11 млн. дизельгейтних автомобілів, більше 5 млн. з яких потрапило у Європу.



У рідній для VW Німеччини, до подібних авто поставилися більш поблажливо, ніж в США. Тут у 2016 році німецький концерн зобов'язали перепрограмувати дизельні мотори EA 189 об'ємом 1,2 л, 1,6 л і 2 л. Після заміни програми управління двигуном, ці силові агрегати повинні були стати відповідними нормами Євро-6.



Volkswagen організував масове відкликання автомобілів для заміни програмного забезпечення їх силових агрегатів. До червня нинішнього року цю процедуру пройшли 95% проблемних автомобілів. Тим власникам VW і Audi, автомобілі яких, з яких-небудь причин не пройшли процедуру заміни ПО, дали додатковий пільговий період в півтора місяці.

Тепер цей період минув, і автомобілі зі старим ПО німецька поліція відловлює на дорогах і відправляє на штраф майданчики. Якщо їх власники і далі будуть ігнорувати заміну ПО, такі авто в Німеччині почнуть знімати з реєстрації.



Подібна історія була і у нас в Україні, коли за фальшивим сертифікатом було продано 2800 дизельних Volkswagen Golf Variant, які були випущені в Мексиці і призначались для ринку США.



В Україні їх також збиралися знімати з реєстрації. Однак, ця історія триває вже півроку, але ніяких рішень компанією "Порше Україна" поки не оприлюднено. Питання про те, хто винен в ситуації, що склалася, і чи будуть знімати з реєстрації Volkswagen Golf Variant, також поки зависли в повітрі.

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До слова, з 1 вересня в країнах Євросоюзу вводяться нові правила виміру шкідливих викидів автомобілів. І для VW це стало проблемою. Інженери німецького концерну не встигають підготувати всі мотори VW, щоб вони відповідали новим вимогам і пройшли тести за новою системою WLTP.