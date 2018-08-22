І на ньому навіть можна їздити по дорогах загального користування.

Яких лише дивних транспортних засобів не створювали умільці. Та лімо-джет ми ще точно не бачили!

Машини, що їздять догори дригом, машини з басейном у багажнику, масл-кари на величезних дисках, двосторонні пікапи і пакапи з вийнятим двигуном, репліки суперкарів на базі дешевих хетчбеків, бетмобілі і гламурні катафалки, навіть літаючі тарілки на колесах. Та лімузин, зроблений зі справжнього літака – це щось нове!

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Фото: Літак-лімузин / Facebook / LimousineJet

Ідея цього творіння належить Дану Харрісу і Френку Де Анжело. Робота над лімо-джетом почалась ще у 2006 році. Дванадцять років знадобилось авторам проекту, аби перетворити Lear Jet на транспортний засіб для громадських доріг.

Оскільки використання реактивних двигунів літака сильно ускладнювало задачу по легалізації цього транспортного засобу у якості автомобіля, автори проекту замінили їх на більш звичний для машин агрегат – бензиновий V8 невизначеного походження.

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