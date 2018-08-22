Влада міста Гвадалахара ухвалила закон, що забороняє поліцейським затримувати і штрафувати громадян за секс в публічних місцях, в тому числі в автомобілі.

В Україні кохання у машині розцінюється як “дрібне хуліганство” і за законом карається штрафом чи навіть арештом. А якщо ви не можете без цього жити – вирушайте у Мексику, в місті Гвадалахара це можна робити.

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Влада міста Гвадалахара вирішила, що правоохоронці занадто стараються в полюванні за закоханими парочками, замість того щоб ловити справжніх злочинців, тож вирішили легалізувати публічний секс. Тепер займатися цією приємною справою можна де завгодно, за умови, що коханці не заважають іншим людям. Тобто, якщо, скажімо, кульмінація побачення відбувається в машині, головне – не натиснути клаксон...

Ухваленню закону, однак, передували бурхливі громадські дебати, повідомляє сайт телеканалу NBC4 Washington. Противники закону вважають, що він полегшить життя ґвалтівникам і маніякам, які можуть затягнути жертву в машину і там над нею глумитися, не боячись втручання поліції. Прихильники ж закону впевнені, що він дозволить правоохоронцям зосередитися на більш серйозних правопорушеннях, а не бігати за парочками, у яких просто немає грошей на готель або квартиру.

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