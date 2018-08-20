Доки одні водії розважаються – інші страждають. І обурюються. І знімають усе на камеру. І відправляють відео у поліцію. І правильно роблять!

Дріфт – це класно! А от порушувати правила дорожнього руху і зневажати оточуючих – зовсім ні. Сподіваємось, банда дріфтерів з Сан-Франциско засвоять ці прості істини і більше не будуть виробляти таке.

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Відеозапис безчинств дріфтерів на Ford Mustang посеред мосту зроблений одним зі свідків цього нелегального шоу. Три автомобілі влаштували справжнє шоу і якби це відбувалось не за таких обставин – були б гідні хвали чи й нагороди. Та нагородою для них став арешт одного з розбишак. Того самого, котрий “крутив бублики” з відчиненими дверцятами.



“Дякую громадськості за надання нам відеозапису, що допоможе у висуванні обвинувачень”, – звернувся пресс-секретар поліції до свідків, закликавши також усіх небайдужих повідомляти інші деталі цієї пригоди, що допоможуть знайти та покарати винуватців. Адже поки вони палили гуму, у заторі на мосту міг стояти автомобіль швидкої допомоги чи іншої екстренної служби, а отже чиєсь життя чи здоров’я могло бути під загрозою.

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