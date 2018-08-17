Це не репліка, а майстерно виконана стилізація під легендарний спорткар.

Daihatsu Copen від Liberty Walk – єдиний шанс отримати Nissan GT-R у кузові кабріолет. Нехай він буде не такий швидкий і трохи тісніший, зате як виглядає!

Японське тюнінг-ательє Liberty Walk прославилось завдяки своїм комплектам широкого кузову у стилі рокет банні (rocket bunny), а дехто навіть стверджує, що саме LW їх і вигадало.Так чи інакше, але крихітному кей-кару Daihatsu Copen рокет банні дуже пасує, особливо коли він стилізований під Nissan GT-R.

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Фото: Оригінальний родстер Daihatsu Copen / Daihatsu

Для перетворення крихітки Copen на “Годзілу” необхідно встановити менше десятка деталей. Головна з них, звісно ж, передній бампер – це деталь від справжнього GT-R, котра адаптується під габарити Copen.

Фото: Daihatsu Copen від Liberty Walk, стилізований під Nissan GT-R / Liberty Walk

У плані техніки Daihatsu Copen від Liberty Walk майже нічим не відрізняється від базової моделі: 0,6-літровий мотор на 63 к.с. та п'ятиступінчата механіка або варіатор. LW додатково пропонує лише підвіску Bilstein, однак можна обійтись і без неї.

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