Щоправда "непізнаний об'єкт" не літає, а їздить дорогами загального користування...

Цікаво, чим заправляється цей іншопланетний корабель? Може він з двигунами на атомній енергії? Чи на людському страху? А може на звичайному бензині?

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У нас немає жодних деталей про те, що ви побачите на цьому відео, окрім того, що зафільмовано воно було 5 серпня на шосе 65 поблизу Джефферсонвіля у Індіані, США. Рухався апарат не надто швидко, хоч і у крайній лівій смузі. Можна навіть сказати, що він їхав повільно, тож випадкові свідки цього космічного тест-драйву змогли побачити усі деталі “корабля”.

Що ж, усі мають вирішити, що це якийсь дивак вирішив збудувати собі комічну космічну бляшанку заради втіхи. А хіба ж це не найкращий спосіб ошукати довірливих землян та непомітно провести розвідку території?



Та будемо сподіватись, що ці прибульці просто у навколовсесвітній подорожі і скоро помандрують далі, бо злі пики, котрі можна помітити у куполі “зорельота”, не обіцяють нам нічого доброго.

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