Та в кінці рекламного ролика усе стає на свої місця.

Ідея реклами досить проста: новий чотиридверний Mercedes-AMG GT – це трековий спорткар, зручний для повсякденного користування. Але ж як це показали…

“Створений для вашої найважливішої гонки: життя” – говорить рекламний слоган. А Льюїс Хемілтон показує теж саме, мовчки.

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На треку проти пілота Mercedes виступають справжні бойові апарати: Mercedes-AMG GT3, Mercedes-AMG GT4, Mercedes-AMG GT R та Mercedes-AMG GT S, та якби хлопцеві дали трохи більше часу, він би їх усіх обійшов на своєму чотиридверному купе, можете не сумніватись. Однак цього разу Льюїс поспішав не до фінішу, а у інше місце. Доставити трохи (чи багато) плюшевої радості дітлахам.

Хоча Mercedes-AMG GT нагадує седан і виглядає, можливо, не так ефектно, як гарячі спортивні купе, потужності й стилю йому не бракує. Та й цінник у нової моделі гідний суперкара. У Німеццині чотиридверка коштує €150 тисяч за базову версію – GT 63. Дорожча модель GT 63 S обійдеться у €167 тисяч, а топова Edition 1 – у €185 тисяч. Для порівняння: седан представницького класу Mercedes-AMG S63 коштує від €161 тисячі.

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