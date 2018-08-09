У результаті аварії одна людина загинула, більше ста отримали поранення.

Вантажівка з повною цистерою пального влаштувала справжнє пекло на землі в Італії. Аварія трапилась у заторі, та ще й на естакаді, що зумовило велику кількість постраждалих.

Жахлива аварія сталась 6 серпня поблизу Болоньї на півночі Італії. Усе трапилось за лічені секунди. Автоцистерна з пальним врізалась у іншу вантажівку, у результаті чого бензовоз спалахнув. Та за мить вогонь добрався до цистерни і тоді пролунав потужний вибух, що зніс частину естакади, пошкодив сотні машин і будівель поблизу. Пожежникам знадобилось кілька годин, аби загасити полум’я.

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Наразі ведеться розслідування причин аварії, однак на відео можна побачити, що перед зіткненням водій бензовозу не гальмував і не повертав, аби уникнути аварії. Це може означати, що водій був непритомний у момент зіткнення.

Відеозапис, представлений нижче більше нагадує уривок видовищного блокбастера, однак, нажаль, усе це трапилось у реальному житті і Оскара за це ніхто не отримає, а от мільйонні збитки і шкода, завдана здоров’ю і життю людей ще надовго запам’ятаються італійцям.

А так виглядають наслідки аварії.

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