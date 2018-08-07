Ситуація була б небезпечною, якби не була такою потішною.

Погоня тривала протягом 12 км, утікач “мчав” зі швидкістю менше 60 км/год, а на даху його мультяшного автомобільчика мужньо тримався поліцейський.

Пригода трапилась у провінції Лінжі на сході Китаю 26 липня. Почалос усе з того, що поліцейські помітили припаркований з порушенням LCV – низькошвидкісний транспортний засіб. Коли ж правоохоронці підійшли до нього та попросили водія пред’явити документи, той вирішив утікти. Пізніше з’ясувалось, що документів у нього не було.

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Автомобіль утікача розганяється до 100 км/год за… Він взагалі не здатен розвивати таку швидкість, а якби міг, йому б на це знадобилось десь півхвилини. А тому, коли порушник “чкурнув” з місця, один з поліцейських встиг застрибнути на дах авто, тоді як інший побіг до свого мопеда і почав переслідування на ньому. Однак зупинити порушника виявилось не так то й просто, “шалена” гонитва тривала досить довго. А закінчилась лиш тоді, коли водій автомобіля звернув на путівець, рухатись яким виявилось надто важко.

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