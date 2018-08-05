Жартівливі пости Ілона Маска у Facebook та Twitter про діяльність його компанії рідко бувають пустими – як правило, за ними криються сенсації.
Відразу після коротенького повідомлення Ілона Маска пішли розмови про мікро-кар типу Renault Twizy. Навряд чи таке сподобається американцям, а от у Європі може стате хітом.
Глава Тесли Ілон Маск у відповідь на запитання, чи будуть випускатись дитячі машинки у вигляді Model X, аналогічно бейбі-карам у вигляді Model S. Відповіді на поставлене питання Маск не дав, натомість сказав дещо значно цікавіше: “Ми працюємо над новою моделлю міні-кара Tesla, у яку втиснеться і дорослий”. За цими словами цілком може стояти анонс нового автомобіля марки.
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Маск поки що не дав жодних пояснень, тож публіка губиться у здогадках, обговорюючи три найпопулярніші версії: мова про дитячу машинку, яку зможе використовувати й дорослий, а можливо й справжній автомобіль субкомпактного класу або ж так званий Neighborhood Electric Vehicle – низькошвидкісний електрокарт, на якому можна виїжджати за межі житлового масиву лише в окремих штатах США.
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