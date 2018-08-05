Жартівливі пости Ілона Маска у Facebook та Twitter про діяльність його компанії рідко бувають пустими – як правило, за ними криються сенсації.

Відразу після коротенького повідомлення Ілона Маска пішли розмови про мікро-кар типу Renault Twizy. Навряд чи таке сподобається американцям, а от у Європі може стате хітом.

Глава Тесли Ілон Маск у відповідь на запитання, чи будуть випускатись дитячі машинки у вигляді Model X, аналогічно бейбі-карам у вигляді Model S. Відповіді на поставлене питання Маск не дав, натомість сказав дещо значно цікавіше: “Ми працюємо над новою моделлю міні-кара Tesla, у яку втиснеться і дорослий”. За цими словами цілком може стояти анонс нового автомобіля марки.

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We’re working on a new Tesla mini-car that can squeeze in an adult — Elon Musk (@elonmusk) 5 серпня 2018 р. Аналогічним чином раніше очільник Тесли повідомляв про плани запуску у космос свого родстера. Хто б міг подумати, що це не жарт. Точніше, жарт, але він справдиться. Так само було й з швидкою заміною батарей, тунелем швидкісної підземки Loop, олдскульним рестораном Тесла та багатьма іншими речами.

Маск поки що не дав жодних пояснень, тож публіка губиться у здогадках, обговорюючи три найпопулярніші версії: мова про дитячу машинку, яку зможе використовувати й дорослий, а можливо й справжній автомобіль субкомпактного класу або ж так званий Neighborhood Electric Vehicle – низькошвидкісний електрокарт, на якому можна виїжджати за межі житлового масиву лише в окремих штатах США.

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