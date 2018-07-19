У Чернівецькій області сталася надзвичайна подія з інспектором "Укртрансбезпеки", який намагався зважити вантажівку.

В соцмережі Фейсбук з’явилися фото та відео надзвичайної події. Спочатку серед користувачів поширили фото повідомлення до поліції. На ньому вказано, що інспектор "Укртрасбезпеки" телефонував до поліції… перебуваючи на капоті вантажівки.

В тексті повідомлення вказано, що інспектор намагався зупинити "фуру", однак водій наїхав на людину. Інспектор зачепився за капот вантажівки, але водій продовжував рух і не збирався зупинятися. Подія сталася поблизу села Магала Чернівецької області, фура їхала в сторону Чернівців.

Згодом в групі "Київ оперативний" з’явилося відео з автомобіля, який їхав по одній дорозі з цією фурою. На ній чітко видно, як людина перебуває на капоті вантажівки під час її руху.

Чи зупинився водій фури і чи затримали його співробітники поліції, поки що невідомо. Ми будемо слідкувати за перебігом подій.

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